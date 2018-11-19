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Де Мистура рассчитывает на встречу с Лавровым в Женеве

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Де Мистура рассчитывает на встречу с Лавровым в Женеве

Женева, 19 ноября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время его визита в Женеву.

По его словам, он рассматривает различные возможности встречи с Лавровым, однако рассчитывает провести с ним встречу в Женеве.

«Я рассчитываю на встречу с Лавровым, когда он будет в Женеве, чтобы обсудить ситуацию в Сирии», — рассказал де Мистура журналистам.

Ранее де Мистура заявлял журналистам, что покинет свой пост после четырех лет работы на должности спецпосланника по Сирии в конце ноября. В качестве причин он называл личные обстоятельства.

Автор: Денис Коробейников
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