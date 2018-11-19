Влетевший на иномарке к ТЦ «Лента» в Татарстане пьяный водитель попал на видео

Набережные Челны, 19 ноября. Серьезное ДТП сняли на видео очевидцы в Татарстане: пьяный мужчина на иномарке вылетел через ограждение на парковку к крупному торговому центру.

В Набережных Челнах на улице Машиностроительной мужчина на иномарке внезапно вылетел через ограждение на парковку к гипермаркету «Лента», где сильно повредил еще девять машин. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Как удалось установить, водитель в машине был очень пьян, поэтому самостоятельно выбраться из салона не смог, ему помогли сотрудники ГИБДД, которые прибыли на место аварии по вызову.