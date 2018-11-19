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В Сети появилось видео с новых плацкартных вагонов РЖД

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В Сети появилось видео с новых плацкартных вагонов РЖД

Москва, 19 ноября. В Сети появилось видео, которое было снято изнутри новых плацкартных вагонов. По кадрам видно, что плацкартные вагоны стали более комфортными. 

На кадрах видно, что у пассажиров появится больше личного пространства за счет модульных конструкций. Каждое место оборудовано индивидуальным освещением и шторой, которую при необходимости можно закрыть.

Полки для путешественников больше похожи на диваны с подголовниками. Внутри вагона установят электрические розетки и USB-разъемы. Туалеты оборудуют гигиеническими душами, сушилками для рук, автоматическими кранами с водой и дозаторами для мыла. Кроме того, установят пеленальный столик, сообщил «Пятый канал». 

В Сети появилось видео с новых плацкартных вагонов РЖД

Автор: Дарья Смолина
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