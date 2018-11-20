Сирийские власти возобновили подачу электроэнергии в районе Дейр-эз-Зора

Дамаск, 20 ноября. Сирийские власти продолжают активное восстановление коммунальных услуг в освобожденных районах провинции Дейр-эз-Зор после четырех лет террористического господства. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Впервые с 2014 года в городе Меядин была возобновлена подача электроэнергии. Элекстроснабжение города было обеспечено после запуска электростанции, на ремонт которой было выделено порядка 300 миллионов сирийских фунтов.

В распоряжении нашего корреспондента оказалось видео с места событий:

По словам губернатора провинции Дейр-эз-Зор Абделя-Маджида Аль-Кавакиби, работы по восстановлению региона продолжатся до полной ликвидации ущерба, нанесенного террористами. Таким образом, сирийские власти надеются привлечь мирных жителей, которые были вынуждены покинуть родную провинцию из-за страха стать жертвами боевиков.

Ранее стало известно, что работы по расчистке сирийского города Дейр-эз-Зор, пострадавшего в годы конфликта, выполнены на 80%. В ходе военных действий центр города был разрушен боевиками. В данный момент в этом месте идут активные восстановительные работы, в которых задействовано 20 человек и десять единиц техники.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии оказывают содействие в ремонте инфраструктуры Дейр-эз-Зора. В частности, они содействуют в восстановлении дорог, школ, медицинских учреждений, объектов водоснабжения и сетей электропередач, решают сложные вопросы, связанные с нехваткой строительных материалов.

Стоит отметить, что в провинции Дейр-эз-Зор находятся ценнейшие нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающий завод, а также магистральный трубопровод из Катара в Турцию. В 2014 году город Дейр-эз-Зор был осажден террористами "Исламского государства"1 (запрещено в РФ), спустя три года сирийской правительственной армии удалось его освободить.

1 Организация запрещена на территории РФ.