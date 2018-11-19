«Даже в компании с рюмкой не видел»: Фетисов прокомментировал инцидент с Аленичевым

Москва, 19 ноября. Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал инцидент с главным тренером красноярского футбольного клуба «Енисей» Дмитрием Аленичевым, которого задержали за езду в нетрезвом виде.

Фетисов заявил, что не знает, как эта новость соотносится с реальностью. Он подчеркнул, что Аленичев порядочный и непьющий человек.

«Я его даже в компании с рюмкой не видел. Никогда проблем не было с ним никаких», — рассказал Фетисов журналистам телеканала «360».

Напомним, что информацию о задержании Аленичева распространил портал Newslab.ru. По информации журналистов, в субботу, 17 ноября, Аленичев проводил время в баре, а затем поссорился с одним из гостей и покинул заведение. Оппонент тренера обратился полицию заявлением о пьяном водителе, после чего патруль ДПС остановил автомобиль, в котором находился Аленичев.

В Краевом ГИБДД рассказали журналистам, что тренер отказался пройти медосвидетельствование, причем сделал это в грубой форме.

«Материалы будут направлены в суд для дальнейшего решения», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что 46-летний Дмитрий Аленичев тренирует красноярский клуб «Енисей», который занимает последнюю строчку в Российской Премьер-Лиге.