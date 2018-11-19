Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля ситуацию вокруг сектора Газа

Москва, 19 ноября. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов провел встречу с послом Израиля в РФ Гарри Кореном по его просьбе. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Во время переговоров стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам ближневосточной повестки. Особый акцент был поставлен на развитие событий вокруг сектора Газа.

Кроме того, участники встречи, как сообщили в российском ведомстве, обсудили перспективы палестино-израильского урегулирования. Отдельно был поднят вопрос о развитии двухсторонних отношений России и Израиля.

Напомним, в минувший понедельник ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. По утверждению Тель-Авива, целью бомбардировок стали только объекты организации ХАМАС, которую Израиль обвинил в ракетных ударах по своей территории. Стоит отметить, что российские власти неоднократно призывали Израиль и Палестину прекратить огонь и сесть за стол переговоров.