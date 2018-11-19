Эрдоган: Страны Евросоюза получат новый импульс благодаря «Турецкому потоку»

Стамбул, 19 ноября. Страны Евросоюза получат новый импульс благодаря поставкам топлива по газопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе торжественной церемонии запуска первой нити газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ пойдет в Турцию.

В церемонии также принял участие президент России Владимир Путин​. В ходе выступления Эрдоган отметил, что нынешние отношения между Россией и Турцией находятся на подъеме, а реализация проекта «Турецкий поток» имеет особую важность не только для Москвы и Анкары, но и для всей Европы.

«Мы приложили с российскими друзьями много усилий для реализации проекта «Турецкий поток». Он имеет историческую значимость. Газопровод важен не только для нас, но и для наших соседей. Половину газа мы планируем поставлять в Европу, и европейские страны также получат новый импульс. Турция сможет удовлетворить потребность газа в Европе в полном объеме», — сказал президент Турции.

Он также добавил, что газопровод «Турецкий поток» является технически сложным проектом, который построен с соблюдением высочайших стандартов. Эрдоган подчеркнул, что Россия для Турции является «долгосрочным надежным другом» и важным поставщиком газа.

В рамках проекта «Турецкий поток» были проложены две нити газопровода по дну Черного моря из России в Турцию. Первая нить будет использоваться для поставок газа в Турцию, а вторая — для государств Южной и Юго-Восточной Европы.