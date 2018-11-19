Сирия: почему в Латакии, Алеппо и Хаме продолжают гибнуть военные ВС САР

Турция по-прежнему не может выполнить условия сочинских соглашений по стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, что приводит к гибели сирийских военнослужащих. В непростой ситуации на северо-западе Сирии — попыталось разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).

Так, например, за два месяца с момента подписания Россией и Турцией меморандума по Идлибу в сентябре текущего года, боевики нарушили режим прекращения огня 530 раз, в результате чего погибли 25 военнослужащих сирийских правительственных войск. Об этом 16 ноября заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Буквально на следующий день после этого заявления джихадисты провели обстрел населенного пункта Сафсафа в провинции Латакия, в результате которого погибли 18 сирийских военнослужащих и один получил ранения.

Кроме этого, обстрелам со стороны боевиков подвергся и населенный пункт Телль-Алуш в провинции Алеппо, где пострадал еще один боец Сирийской Арабской Армии.

Напомним, подписав российско-турецкий меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, Анкара взяла на себя обязательства отвести силы боевиков от линии соприкосновения сторон на 15-20 километров и принудить группировки сдать тяжелое вооружение. Однако до сих пор этого сделано не было. Частично условия сочинских соглашений выполнила только коалиция «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в которую входит несколько протурецких группировок. Радикальные формирования «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джейш аль-Изза», «Хурас ад-Дин» и «Исламская партия Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) по-прежнему отвергает положения меморандума и ведет локальные боевые действия против Сирийской Арабской Армии.

Обстановку в Идлибской зоне деэскалации Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Ситуация в Идлибе и несоблюдение боевиками соглашений, достигнутых в Сочи между российским и турецким президентами, — это одна из главных проблем политического урегулирование в Сирии. Действительно, многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны джихадистов идут, по сообщениям российской стороны, практически ежедневно. И сегодняшняя встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая должна пройти в Стамбуле, — также должна касаться и этого вопроса», — предположил собеседник ФАН.

Говоря о том, как можно решить вопрос с обстрелом боевиками позиций сирийских правительственных войск, Борис Долгов напомнил, что президент России Владимир Путин на четырехсторонней встрече в Стамбуле заявлял, что соглашение по Идлибу является временным шагом, и не предполагает полное урегулирование ситуации.

«События, которые происходят сейчас в районе демилитаризованной зоны, то есть массовые нарушения со стороны джихадистов, возможно и приведут к тому, что российская сторона более жестко потребует от своих турецких коллег выполнения тех обязательств, которые Анкара на себя взяла. Но здесь вопрос достаточно сложный, поскольку Турция продвигает свои интересы как в районе Идлиба, так в сирийском конфликте как таковом», — отметил собеседник ФАН.

Тем не менее, на том же саммите в Стамбуле Владимир Путин заявил, что в случае невыполнения боевиками российско-турецких соглашений, Россия оставляет за собой право оказывать поддержку сирийским правительственным.