«Он рассказал, что уже не жилец»: сокамерник Магнитского считает смерть юриста насильственной

Москва, 19 ноября. Журналист Олег Лурье находился в одном следственном изоляторе с юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. По словам журналиста, смерть юриста могла быть насильственной.

Лурье рассказал, что Магнитский во время встречи говорил, что нужен своим бывшим работодателям «не свободным, а мертвым». Журналист предположил, что смерть Магнитского вполне могла быть насильственной.

«Зная, что я журналист, он рассказал мне, что, скорее всего, он уже не жилец, что его убьют, какими-то способами уничтожат», — сообщил Лурье в комментарии RT.

Магнитский рассказал сокамернику, что бывшие работодатели требует от него подписать показания, к которым он не имеет никакого отношения. Лурье считает, что юриста могли убить ради международной шумихи.

Лурье добавил, что заявление Генпрокуратуры РФ о том, что международный финансист и инвестор Уильям Браудер причастен к смерти Магнитского, выглядит правдоподобным. Юриста могли сначала использовать для истории с «актом Магнитского», а затем устранить.

Ранее ГП РФ заявила, что Магнитский и другие соучастники преступлений Браудера могли быть отравлены «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».