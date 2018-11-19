Адвокат Кержакова прокомментировал «передачу» 4 миллионов долларов за «избиение» супруги

Санкт-Петербург, 19 ноября. Адвокат Татьяна Стукалова заявила Федеральному агентству новостей, что ее подзащитный Александр Кержаков не передавал деньги супруге Милане Тюльпановой за якобы «избиение». Четыре миллиона долларов находились на их общем счету.

На днях Сеть взорвали новые подробности дела о разводе Кержакова и Тюльпановой. Адвокат супруги спортсмена Александр Добровинский заявил СМИ, что в Цюрихе Кержаков якобы избил Тюльпанову и за это передал ей четыре миллиона долларов. Но потом, после смерти отца Миланы — потребовал деньги обратно. Адвокат Александра Кержакова Татьяна Стукалова заявила, что деньги находились на общем счете, и Александр их не передавал. Он просто считал, что это их совместный бюджет. А словам Миланы об избиении нет подтверждений.

«Адвокат Добровинский это говорит не со своих слов, а со слов своей клиентки, — отметила Стукалова. — В рамках процесса, в прениях, мы все скажем, как относимся к данному заявлению. Пока мы только все слушаем. Говорить можно все, что угодно, мы тоже много, что говорим. На экспертизе с привлечением нарколога мы настаиваем, мы и сейчас будем поддерживать свое ходатайство. Суд сделал запрос медицинских документов, и пока они не вернутся, суд не может рассмотреть данное ходатайство. Как только эти документы поступят или не поступят в суд – суд вернется к рассмотрению данного ходатайства».

Со слов Стукаловой, Кержаков пока никак не отреагировал на сообщения в СМИ. И если он будет настаивать на привлечении за клевету, то его защита предпримет соответствующие действия. Пока же говорить об этом преждевременно — прежде всего надо завершить уже идущий процесс, а попытки Тюльпановой заявить о том, что футболист ее якобы бил — не более, чем попытка выгородить себя.

«Безусловно — это был общий счет, Кержаков доверял распоряжение своих денежных средств, — продолжает собеседница. — Потом этими деньгами решили воспользоваться, а теперь пытаются обелить себя, якобы он все деньги эти отдал. Ничего Кержаков не отдавал, он просто предполагал, что бюджет может быть общий, доверял семье. Ну а потом, когда деньги исчезли, естественно, он потребовал часть денег обратно. Хотя мог требовать и всю сумму – потому что большая часть этих денег была заработана до того, как он этот брак заключил. Кержаков здесь выглядит очень солидно, зря они вообще поднимают эту тему».

В судебном процессе, по мнению адвоката Кержакова, вообще стало все очевидно. Потому что даже суд изменил свою позицию по поводу проживания ребенка. Удовлетворил все ходатайства Стукаловой.

«Меня удивляет позиция органов опеки и попечительства, — говорит адвокат. — Каким образом они могут быть против привлечения к делу уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурга. Это вообще нонсенс! Это же в интересах ребенка было заявлено ходатайство».

Напомним, Александр Кержаков и Милана Тюльпанова сейчас находятся в бракоразводном процессе и в процессе принятия решения, с кем будет жить ребенок. На данный момент их общий сын проживает с отцом. Кержаков утверждает, что Тюльпанова никогда не интересовалась сыном. Более того, она была наркозависимой, поэтому он считает, что ребенок постоянно должен жить с ним.