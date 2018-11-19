Путин утвердил создание президентского совета по реализации госполитики по защите семьи и детей

Москва, 19 ноября. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Известно, что новое ведомство возглавит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Указ, подписанный президентом России, был размещен на официальном портале правовой информации. Деятельность совета будет направлена на помощь во взаимодействии органов власти на всех уровнях — от федерального до муниципального, а также общественных объединений, научных организаций и других структур в сфере реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Кроме того, отмечается в документе, совет будет осуществлять общественный контроль за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. Главой ведомства назначена Матвиенко.