«У Шойгу хватит аргументов, чтобы охладить горячие головы»: эксперт о готовности РФ «вразумить» НАТО

За последние шесть лет, в течение которых российские вооруженные силы возглавляет генерал армии, Герой России Сергей Шойгу, боевая мощь нашей страны неуклонно возрастает, с чем вынуждены считаться наши геополитические противники. Это доказали успехи России и в Сирии, и в вопросах сдерживания Североатлантического альянса, не мытьем так катаньем пытающегося вплотную приблизиться к российским границам. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился член ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин.

Напомним, Сергей Шойгу занял пост министра обороны 6 ноября 2012 года. До этого Шойгу был губернатором Московской области, а ранее — создав фактически с нуля нынешнее МЧС — более 11 лет возглавлял структуры, отвечающие за ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Чего за шесть лет Сергей Шойгу добился на посту главы Минобороны РФ, рассказывает Андрей Кошкин.

«Мы гордимся нашими вооруженными силами, и точкой отсчета их возрождения в новейшей истории россияне на полном основании считают момент, когда Сергей Шойгу занял пост министра обороны, — отметил военный эксперт. — Шойгу — неординарный руководитель, который и на прежних должностях отличался инновационным подходом к делу. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что он практически с нуля создал МЧС России. Возглавив российские вооруженные силы, он также немедленно стал генераторам новых взглядов и подходов по всем направлениям. Он изменил подход к подготовке и социальной защищенности военнослужащих, к оснащенности армии и принципам ведения боевых действий: именно под его руководством во всех этих областях произошел настоящий прорыв».

Эксперт напомнил, что Шойгу начал с того, что создал российским военным нормальные условия службы.

«Исчерпана тема очередей на квартиры для военных, которая до этого не двигалась десятилетиями, решены вопросы стимулирования офицерского состава для достойной службы, — подчеркнул политолог. — Чтобы сделать все это и многое другое, министр обороны сумел подобрать достойную команду военачальников. Шойгу не просто сумел заставить всех работать — он мотивировал подчиненных на качественную работу».

Примером того, как Сергею Шойгу удалось добиться качественно скачка в перевооружении армии, эксперт назвал то, что именно нынешний глава Минобороны добился грамотно сформированного оборонного заказа.

«Этому способствовали выстроенные связи с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, которые создают новейшие вооружения для переоснащения всех родов и видов российских вооруженных сил», — отметил эксперт.

Как пример оптимизации и переформатирования нашей армии под руководством Шойгу политолог привел создание Военно-космических сил (ВКС РФ), которые отлично себя зарекомендовали во время сирийской кампании, что было признано в том числе на Западе — странами так называемой коалиции во главе с США.

«На Ближнем Востоке наши вооруженные силы, в первую очередь ВКС, смогли переломить хребет (запрещенной в РФ) террористической группировке «Исламское государство»1 (ИГИЛ1), — напомнил Кошкин. — Благодаря помощи наших ВКС сирийские правительственные войска освободили от террористов большую часть территории страны. Именно благодаря военным успехам России в Сирии там впервые за много лет появилась возможность перевести военный конфликт в политическое русло».

Огромна заслуга Сергея Шойгу и в том, что России удалось «вразумить» НАТО, считает собеседник ФАН.

«Наши вооруженные силы и лично министр обороны многое делают для того, чтобы сдерживать агрессивные замыслы и поползновения со стороны НАТО, которая все ближе приближает свою инфраструктуру к нашим границам, — отметил эксперт. — Поэтому сегодня на каждую из угроз Альянса готовится адекватная мера нейтрализации — симметричного или асимметричного характера. При необходимости все эти меры будут немедленно задействованы, и, уж будьте уверены, у министра Шойгу хватит аргументов, чтобы охладить самые горячие головы».

Огромную роль в повышении престижа нашей армии играют военные игры, инициатором проведения которых стала Россия, напомнил собеседник ФАН. Это и «Армейские международные игры», и «Танковый биатлон», в котором Россия неизменно занимает первое место, и «Авиадартс» — прикладные состязания между военными летчиками.

«Это не просто игры — это целый комплекс международных состязаний, которые повышают престиж наших вооруженных сил во всем мире. Это, а также программы Минобороны для молодежи, возрождение «Юнармии» — все эти факторы способствуют тому, что все больше молодых россиян сознательно принимает решение связать жизнь с армией. В этом также заслуга нашего министра обороны», — резюмировал эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.