Первый антропоморфный российский робот полетит на МКС на корабле «Союз»
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Москва, 19 ноября. Россия отправит первого российского антропоморфного робота на МСК на корабле «Союз». Об этом сообщил журналистам генконструктор пилотируемых комплексов РФ Евгений Микрин.
Микрин уточнил, что автономный робот будет создан в рамках проекта «Испытатель».
«Он будет выполнять работу внутри перспективного пилотируемого транспортного корабля, внутри российского сегмента МКС. Кстати, первый экземпляр полетит на корабле «Союз», — рассказал специалист.
По словам Микрина, помимо этого робота будут созданы «Косморобот» и «Теледроид». «Косморобот» будет работать на поверхности будущего научно-энергетического модуля, а «Теледроид» будет заниматься локальным обслуживанием российского сегмента МКС.