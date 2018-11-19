Первый антропоморфный российский робот полетит на МКС на корабле «Союз»

Москва, 19 ноября. Россия отправит первого российского антропоморфного робота на МСК на корабле «Союз». Об этом сообщил журналистам генконструктор пилотируемых комплексов РФ Евгений Микрин.

Микрин уточнил, что автономный робот будет создан в рамках проекта «Испытатель».

«Он будет выполнять работу внутри перспективного пилотируемого транспортного корабля, внутри российского сегмента МКС. Кстати, первый экземпляр полетит на корабле «Союз», — рассказал специалист.

По словам Микрина, помимо этого робота будут созданы «Косморобот» и «Теледроид». «Косморобот» будет работать на поверхности будущего научно-энергетического модуля, а «Теледроид» будет заниматься локальным обслуживанием российского сегмента МКС.