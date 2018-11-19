«Караван идет, а собака пусть лает»: Весельницкая прокомментировала новое дело против Браудера

Москва, 19 ноября. Адвокат Наталия Весельницкая прокомментировала возбуждение нового уголовного дела против основателя Hermitage Capital Уильяма Браудера.

По мнению Весельницкой, Браудера считают транснациональным преступником и на Западе. То, что Россия впервые с 2010 года усомнилась в некриминальности смерти адвоката Сергея Магнитского, — поступок, считает адвокат. Однако, по ее мнению, Запад в «абсолютно извращенном смысле» оценит этот поступок.

«Безусловно, я думаю, что нашему государству предстоит в отношении себя по этому поводу сейчас услышать очень много скабрезных, колких, едких и саркастических нападок, но караван идет, а собака пусть лает», — цитирует RT эксперта.

Напомним, Генпрокуратура России возбудила против финансиста уголовное дело о создании преступного сообщества, не исключается, что Браудер причастен к гибели Магнитского. В ближайшее время Россия объявит его в международный розыск. В прошлом году в РФ Браудера заочно приговорили к девяти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов.