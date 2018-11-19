Янукович может остаться без защиты в России

Украинский адвокат Александр Горошинский, защищающий бывшего президента Украины Виктора Януковича, может не успеть получить разрешение на адвокатскую деятельность в России до нового заседания киевского суда 5 декабря. На запрос Федерального агентства новостей в министерстве юстиции РФ сообщили, что обращение Горошинского о регистрации в реестре адвокатов иностранных государств, осуществляющих деятельность на территории России, рассмотрят в установленный законом срок.

«В соответствии с пунктом 18 Административного регламента регистрация в реестре и оформление свидетельства о регистрации осуществляются в течение трех месяцев со дня поступления в министерство юстиции Российской Федерации соответствующих документов», — пояснили в отделе общественных связей департамента организации и контроля Минюста РФ.

Заявление Александра Горошинского, зарегистрированное в Минюсте РФ 19 октября, в настоящее время находится на рассмотрении, добавили в ведомстве.

«Информация о результатах рассмотрения будет сообщена после завершения всех административных процедур, предусмотренных Административным регламентом», — сказано в ответе Минюста.

Как ранее сообщил Горошинский в интервью ФАН, 2 ноября он направил в Минюст РФ ходатайство с просьбой ускорить процедуру включения его в реестр адвокатов иностранных государств. По словам правозащитника, не исключена вероятность, что Янукович не откажется от желания выступить на заседании киевского суда 5 декабря в режиме видеоконференцсвязи.

В случае, если адвокат не будет включен в реестр, он не сможет вести полноценную адвокатскую деятельности на территории России. В этом случае, видимо, Горошинскому придется защищать Януковича дистанционно, с территории Украины, — либо добиваться нового переноса заседания суда.

Напомним, сегодня суд в Киеве перенес на 5 декабря заседание, на котором экс-президент Украины Виктор Янукович, обвиняемый в госизмене, должен выступить с «последним словом». В настоящее время Янукович госпитализирован с травмами и не может самостоятельно передвигаться.