Путин назвал «Турецкий поток» примером защиты национальных интересов Проект газопровода «Турецкий поток» направлен исключительно на защиту национальных интересов, а не против кого-либо. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на церемонии завершения строительства морской части газопровода. Глава государства подчеркнул, проект направлен на развитие отношений между государствами. Турецкий лидер Раджеп Тайип Эрдоган сообщил в свою очередь, что Анкара рассчитывает, что первые поставки газа по «Турецкому потоку» будут в следующем году.

В Верховной раде возмущены увеличением товарооборота с Россией Россия остается крупнейшим торговым партнером Украины, при этом товарооборот между странами продолжает набирать обороты. По этому поводу возмущается депутат Верховной рады Украины Олег Березюк. По его словам, торговля с Россией выросла на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом экономика Украины продолжает погружаться в стагнацию, однако местное правительство не принимает мер, и продолжает решать проблемы за счет простых украинцев.

В Алеппо было ликвидировано несколько террористов В западном пригороде Алеппо было ликвидировано несколько террористов, пытавшихся проникнуть на подконтрольные Сирийской арабской армии территории. Ряд джихадистов получили тяжелые ранения. Напомним, административный центр одноименной провинции был освобожден почти два года назад, однако к западу от него все еще дислоцируются радикальные исламисты.