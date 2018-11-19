«Страны Африки находят себя в России»: африканские парламентарии встретились с председателем Госдумы

Парламентарии из различных стран Африки прибыли в Москву, где на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным обсудили сотрудничество с Россией. На что рассчитывают африканские парламентарии и как видят наши отношения с Черным континентом российские политики — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин приветствовал делегатов в «парламентском измерении» на первой подобной встрече африканских и российских депутатов и напомнил, что в июне 2018 года представители наших государств встречались на конференции по развитию парламентаризма, куда отправили своих дипломатов большинство парламентов стран Африки.

«Этот формат показал свою эффективность, мы надеемся развивать его и в дальнейшем», — отметил Володин и сразу предложил в 2019 году создать новую форму российско-африканских встреч — конференцию «Россия — Африка».

Деловые отношения России и африканских стран развиваются, и это особенно заметно в торговле: экспорт продукции из России увеличился на 30% за счет продовольствия и сельскохозяйственного сырья, а товарооборот между нами за первое полугодие 2018 года достиг 10,5 млрд долларов, а за прошлый год вырос на треть до 17,4 млрд долларов. Импорт африканских товаров тоже вырос — на 8,3% за прошедший год. Почетный президент Института Африки РАН Алексей Васильев считает, что в этой статистике цифры товарооборота даже преуменьшены из-за разницы в подсчетах африканской и российской сторон, а реальный товарообмен намного больше.

«Страны Африки находят себя в России, и это происходит в том числе за счет действия торговых преференций, льготного таможенного режима, инвестиций в континент с 2003 по 2017 год, — рассказал Вячеслав Володин. — Все это расширяет возможности для экономического развития и нашего сотрудничества».

Действительно, большинство сфер, в которых заинтересованы африканские страны, интересны и российскому государству, и бизнесу — энергетика, здравоохранение, образование. Многие африканские лидеры, представители политических элит африканских государств получили образование в СССР, да и сейчас в России учатся 15 000 африканских студентов. Вести разговор на русском языке способна большая часть дипломатов, прибывших в Думу, — но с трибуны они предпочли обращаться на английском, чтобы точнее выразить свои мысли.

«Мы не говорим по-русски, потому что Россия нас никогда не колонизировала, — напомнила чрезвычайный и полномочный посол республики Руанда в РФ Жанна д'Арк Муджавамария. — А вот наши так называемые партнеры прибывали на наш континент, чтобы захватить его. Россия же нас всегда поддерживала».

Посол Руанды попросила у русских депутатов дать для африканских коллег советы по вопросам миграции, бюджетному контролю, правам человека. По ее словам, африканские парламентарии были бы благодарны российским коллегам за помощь в создании комплексной законодательной программы для стран Африки.

«Нам не хватает информации друг о друге, — отметил Алексей Васильев. — На рынках информации в Африке господствуют источники из стран Запада, которые недружественно расположены к России и не приветствуют развитие наших отношений. В России СМИ публикуют сенсации из Африки, но уделяют мало внимания реальным успехам в странах континента. Развитие знаний друг о друге — необходимая часть нашего сотрудничества».

В качестве альтернативы недостоверным источникам Россия готова предложить молодым дипломатам из Африки учебный курс об истории России и дипломатических отношениях между РФ и Африкой на русском, арабском, французском и английском языках.

Некоторые послы попробовали опровергнуть и несколько стереотипов о континенте, существующих в России.

«Что бы ни писали в прессе, Африка — больше не континент вооруженных конфликтов, — заверил с трибуны Смаил Аллауа, чрезвычайный и полномочный посол Алжирской народной демократический республики в РФ. У нас наблюдается серьезный экономический рост, которому могут позавидовать многие другие страны развитого мира. Африку и Россию ждет общее будущее, нам предстоит его увидеть и построить. Мы рассчитываем на Россию, у нас есть серьезный потенциал, и предела ему нет».

Российская сторона подтвердила взаимную заинтересованность в общении с африканскими странами.

«Африка превратилась в новый мировой глобальный центр мирового развития, и все крупные игроки пытаются играть на этом поле, — отметила зампред Госдумы Ольга Тимофеева. У России много возможностей, которые можно налаживать вместе с вами, мы сталкиваемся с одинаковыми вызовами, и все наши связи могут быть полезны для улучшения качества жизни наших народов. Нам нужны экономические и технологические прорывы, мы можем быть полезны друг другу в борьбе с бедностью».

Российско-африканские отношения проверены временем и международной конъюнктуре не поддаются, подтвердил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

«Наши связи носят традиционно дружеский характер, и уверен, что аналогичного мнения придерживаются и наши друзья, — отметил замминистра. — Сейчас они существенно активизировались. Мы придаем большое значение укреплению безопасности в Африке и видим в этом элемент поддержания стабильности. Россия поддерживает принцип «Африканским проблемам — африканское решение», ключевая роль в котором принадлежит Африканскому союзу».

В этом году президент России встречался с главами Анголы, Замбии, Мадагаскара, Сенегала, ЦАР, Судана, ЮАР и других африканских государств, напомнил Богданов. В ходе встречи в Госдуме личное приглашение главе России передала посол Гамбии.

«Люди Африки хотят, чтобы Владимир Путин посетил наш континент, — заявила дипломат. — Мы видим, что он наносит визиты в северную часть Африки, но не в другие страны, где мы его тоже ждем. Это будет способствовать развитию наших отношений».

Другие послы попросили Россию скорее «вернуться в Африку» во всех форматах — в качестве дипломатического друга, инвестиций в бизнес, туристического партнерства. Обменяться конкретными планами стороны решили на запланированном форуме «Россия — Африка», который состоится в 2019 году.

Добавим, в октябре прошлого года парламентарии из РФ и Африки встречались в рамках 137-й Ассамблее Межпарламентского союза, на ПМЭФ, а в июне нынешнего — на Международном форуме «Развитие парламентаризма» в Москве.