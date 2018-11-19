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Протестующие украинцы перекрыли трассу из-за повышения цен на газ

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Протестующие украинцы перекрыли трассу из-за повышения цен на газ

Киев, 19 ноября. Жители Закарпатской области Украины перекрыли трассу Киев – Чоп. Протестующие требуют снизить цены на топливо и газ, а также упростить растаможивание автомобилей с еврономерами, сообщила пресс-служба областного управления патрульной полиции.

Около ста человек принимают участие в акции протеста. Отмечается, что в настоящее время движение на дорожной станции Нижние Ворота затруднено. По словам очевидцев, на дороге образовались пробки.

«Требования касаются снижения цен на топливо и коммунальные услуги в части газа, упрощения растаможивания транспортных средств на еврономерах», — приводит агентство УНН сообщение патрульной полиции.

Протестующие украинцы перекрыли трассу из-за повышения цен на газ

Напомним, украинское правительство в середине октября приняло решение повысить цены на газ для населения с 1 ноября в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Кабмин повысил цены на газ на 23,5%, и в настоящее время стоимость газа составляет 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров.

Автор: Дарья Смолина
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