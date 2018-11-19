Финляндия не предоставила доказательств, что источник помех GPS находился в России

Хельсинки, 19 ноября. Финляндия не предоставила данные, подтверждающие, что источник помех GPS во время учений НАТО Trident Juncture находился в России. Об этом говорится в заявлении российского посольства по итогам встречи посла РФ Павла Кузнецова с госсекретарем МИД Финляндии Матти Антоненой.

Согласно заявлению дипмиссии, посол в ходе переговоров подчеркнул, что для России безопасность полетов имеет столь же важное значение, как и для Финляндии. При этом Хельсинки не предоставил какой-либо информации о том, что источник помех мог находиться в России.

В посольстве заявили, что рассчитывают на предметный диалог с Финляндией на экспертном уровне по линии соответствующих служб. Госсекретарь Финляндии согласился, что целесообразно изучить вопрос о повышении эффективности межведомственного обмена информацией о полетах для оперативного реагирования.

Напомним, МИД Финляндии ранее выразил послу РФ обеспокоенность тем, что во время учений НАТО Trident Juncture был нарушен сигнал GPS. Минобороны Норвегии выступило с заявлением, что РФ якобы вмешивалась в работу систем. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля предположил, что Москва могла стоять за сбоем. Глава Финляндии Саули Ниинисте призвал провести расследование.