Десятилетняя волгоградская школьница установила рекорд России по подтягиванию

Волгоград, 19 ноября. Десятилетняя школьница из города Волжский Волгоградской области попала в Книгу рекордов России, подтянувшись на перекладине 31 раз за одну минуту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Виктория Горбачева, которой 10 лет, вошла со своим спортивным результатом в Книгу рекордов России. Юная волжанка подтянулась на перекладине 31 раз за одну минуту», — говорится в сообщении.

Виктория получила сертификат Книги рекордов России в категории. Школьница тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва по спортивной гимнастике. Родители Виктории подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса для фиксации достижения по количеству отжиманий от пола за и наибольшее количество выхода в стойку на руках на бревне, передает «ФедералПресс».