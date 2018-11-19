Пытаются втянуть Россию: в Совфеде отреагировали на советы США по захвату Донбасса

Москва, 19 ноября. США своими советами Украине создать «революционную ситуацию» в Донбассе, перекрыв границу, толкают Киев на «решительные» действия и пытаются втянуть Россию во внутриукраинский конфликт, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Бывший заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко ранее сообщил украинскому изданию Obozrevatel, что Вашингтон советует Киеву создать «революционную ситуацию» в Донбассе.

Речь идет о том, чтобы украинские власти «жестко перекрыли границу», блокировав доступ жителей Донецкой и Луганской народных республик к воде и электроэнергии.

В Совфеде отреагировали на советы США по захвату Донбасса. Комментируя высказанные американцами заявления, сенатор подчеркнул, что технически проект Вашингтона не может быть реализован, поскольку Киев в принципе не способен перекрыть границу по всему периметру. И это, разумеется, понимают американские советники, подчеркнул Клинцевич.

«Не стану ничего говорить о гуманитарной составляющей американского совета. Жизнь и здоровье людей в чужих странах никогда не волновали США», — отметил сенатор.

При этом Клинцевич объяснил, что стоит за подобными наставлениями американских властей.

«Ларчик открывается довольно просто: США буквально толкают Киев на «решительные» действия в Донбассе, пытаясь втянуть Россию во внутриукраинский конфликт», — констатировал член комитета Совфеда.

Напомним, Киев в 2014 году развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке страны на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта.

Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства, обстреливая территории республик. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

На регулярной основе звучат обвинения Украины в адрес РФ в якобы вмешательстве во внутриукраинский конфликт, в чем Киев пытается убедить западных союзников. Однако Москва отмечала, что не является стороной боевых действий на юго-востоке Украины и желает иностранному государству преодолеть все внутренние проблемы.