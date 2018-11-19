Путин и Эрдоган начали переговоры один на один

Стамбул, 19 ноября. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Раджепа Тайипа Эрдогана началась в Стамбуле.

Лидеры России и Турции проводят переговоры во дворце Йылдыз. Путин и Эрдогган пришли во дворец после церемонии завершения укладки морского участка трубопровода «Турецкий поток». Ранее Путин заявил, что «Турецкий поток» и «Аккую» — яркие символы сотрудничества России и Турции.

Путин и Эрдоган проводят встречу один на один. Ожидается, что стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, а также международную проблематику, сообщили в Кремле.