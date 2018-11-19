Едим траву и травимся грибами: тысячи украинцев оказались на грани голода из-за политики Киева

Министерство социальной политики Украины в очередной раз отрапортовало о «положительной тенденции» в предоставлении населению субсидий на оплату счетов по услугам ЖКХ.

Как заявил руководитель ведомства Андрей Рева, на данный момент соответствующую социальную помощь получают около 44% украинцев, и эта цифра в обозримом будущем «будет только расти».

Тем временем, согласно данным независимых экспертов, в предоставлении дополнительных льгот нуждаются не менее 85% украинцев. В новом году без средств к существованию на Украине окажутся сотни тысяч человек, однако уже сегодня качественного питания и медикаментов не получают тысячи граждан, которым в буквальном смысле грозит голодная смерть. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Пенсионерку Валентину Безрук (имя изменено) доставили в одну из больниц Киевской области с симптомами тяжелого отравления. 70-летняя женщина смогла рассказать врачам, что вот уже несколько недель питается исключительно лапшой быстрого приготовления и травами, которые она насобирала еще летом неподалеку от железнодорожной насыпи.

«Меня лишили субсидии, а на пенсию в 1400 гривен (около 3300 рублей. — Прим. ФАН) я не могу заплатить даже за квартиру, — пожаловалась пожилая женщина. — Вот и добавляю в вермишель лечебную травку. Скоро так будут делать все!»

Как потом стало известно, «лечебной травкой» оказались засушенные стебли клевера и белладонны, которые вполне могли бы отправить пенсионерку на тот свет — и отнюдь не из-за места их произрастания. Дешевые мучные изделия были ни при чем, но спасшие женщину врачи заявили, что подобная «диета» чревата для нее верной гибелью.

Не менее драматичная история произошла на днях в Херсонской области. Там жертвами «тихой охоты» оказались мужчина и его дочь.

Семья, которой, по предварительной информации, было отказано в помощи государства, отравилась условно съедобными грибами — главным продуктом в рационе относительно небогатых пострадавших.

Ранее в больнице Запорожья чудом спасли шестеро грибников: люди выжили благодаря оперативной медицинской помощи.

«Все вышеперечисленное не является единичным случаем: от отравления «подножным кормом» во всем мире ежегодно гибнут и страдают миллионы людей, но именно на Украине эта тенденция приобретает поистине шокирующий характер, — рассказал корреспонденту ФАН общественный активист Юрий Голуб. Сегодня за чертой бедности в нашей стране живут не только пенсионеры, но и безработные, и даже некоторые студенты. И фраза «мы едим траву и травимся грибами» скоро станет обыденной. Неужели действующая власть, а также кандидаты в президенты и Верховную раду Украины не понимают, что они физически теряют свой электорат?»

На этом фоне кощунственно выглядят попытки некоторых украинских политиков привлечь на свою сторону избирателей. Так, в Черниговской области один из кандидатов пригласил малоимущих сограждан на благотворительный обед, после которого, раздав людям полиэтиленовые пакеты с гречневой крупой и печенью трески, в ультимативной форме потребовал от пенсионеров и инвалидов поставить свои подписи под письмом в его поддержку.

«В последнее время на Украине активно пропагандируется акция под названием «Не бери гречку!», в ходе которой людей отговаривают общаться с политиками, раздающими электорату «пайки», — пояснила корреспонденту ФАН психолог Елена Мильто. Но что делать, если зачастую эти подачки спасают тех же пенсионеров если не от голодной смерти, то по крайней мере от голода как такового?».

На вопрос о том, что же делать в такой ситуации, у министерства социальной политики однозначного ответа нет. Сами малоимущие украинцы не исключают, что уже в обозримом будущем могут выйти на массовые акции протеста — не только в Киеве, но и других крупных городах Украины, — и это станет приговором для многих местных чиновников.

«Мы стоим на пороге социального Майдана, — заявил журналистам в Киеве экс-депутат Рады Андрей Павловский. — Если власть не изменит условия сотрудничества с МВФ, нас ждет дальнейшее обнищание граждан и рост социального напряжения».

А тем временем официальный Киев планирует для граждан дальнейшее сокращение количества субсидий по ЖКХ.