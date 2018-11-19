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Речь Путина в Стамбуле несколько раз прервали аплодисментами

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Речь Путина в Стамбуле несколько раз прервали аплодисментами

Стамбул, 19 ноября. Во время вступления президента России Владимира Путина на церемонии завершения укладки морского участка трубопровода «Турецкий поток» его приветствовали бурными аплодисментами.

Российскому лидеру во время выступления в Стамбуле несколько раз пришлось сделать паузу в своем выступлении: речь Путина бурно поддерживал присутствующие в зале. Несколько раз зал взрывался бурными аплодисментами, к которым присоединялся и коллега российского лидера — президент Турции Тайип Эрдоган.

Как сообщили в пресс-службе Кремля,  в понедельник, 19 ноября, после церемонии Путин и Эрдоган должны обсудить вопросы двусторонних отношений и международную проблематику.

Речь Путина в Стамбуле несколько раз прервали аплодисментами

Ранее Путин заявил, что «Турецкий поток» и «Аккую» станут символами партнерства России и Турции.

Автор: Катерина Иванова
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