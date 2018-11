ОПЕК потеряла контроль: СМИ США рассказали, кто регулирует мировые цены на нефть

ОПЕК потеряла контроль над нефтяным рынком. Действия (или твиты) трех человек — президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана — будут определять курс цен на нефть в 2019 году и далее. Но, конечно, каждый из них преследует свои цели.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи The Oil Price Is Now Controlled By Just Three Men (Цены на нефть сейчас контролируют три человека: Путин, Трамп и Салман), опубликованной порталом Bloomberg.

В то время как странам самой ОПЕК никак не удается найти общий язык, США, Россия и Саудовская Аравия доминируют на глобальном уровне. Вместе они добывают больше нефти, чем 15 членов ОПЕК. Троица качает нефть рекордными темпами, и каждая из них может снова увеличить добычу в следующем году, а может и не увеличить.

Именно Саудовская Аравия и Россия в июне подтолкнули группу ОПЕК к ослаблению ограничений на выпуск продукции, которые действовали с начала 2017 года. Обе впоследствии увеличили производство до рекордного или почти рекордного уровня. В то же время объем добычи в США неожиданно вырос после того, как компании, работающие в Пермском нефтегазоносном бассейне в Техасе, решили проблему «узких мест в трубопроводах» и смогли поставлять нефть к побережью Мексиканского залива.

Эти увеличения, наряду с прогнозами о понижении темпов роста спроса и решением президента Трампа предоставить послабления для покупателей иранской нефти в рамках закона о санкциях, полностью перевернули ситуацию на рынке: всего за три месяца опасения о нехватке предложения превратились в опасения о перенасыщении. Как сообщает Международное энергетическое агентство, запасы нефти в развитых странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), которые снижались с начала 2017 года, сейчас снова растут и, вероятно, превысят средний уровень за последние пять лет, когда будут подведены итоги за октябрь.

Поскольку цены на нефть пошли вниз, Саудовская Аравия заявила, что сократит экспорт на 500 000 баррелей в день в следующем месяце, и предупредила своих коллег-производителей нефти, что им необходимо будет урезать около 1 миллиона баррелей в день от уровня добычи в октябре. Путин отреагировал на это без особого энтузиазма, а Трамп мгновенно написал твит с упреками.

Принцу Салману нужны доходы от нефти, чтобы финансировать свои амбициозные планы по преобразованию Саудовской Аравии, избегая при этом волнений со стороны тех, кто может пострадать в процессе. По прогнозам Международного валютного фонда, чтобы в следующем году королевству удалось сбалансировать свой бюджет, цена на нефть должна составлять $73,3 за баррель. Нефть марки Brent сейчас торгуется примерно на $5 ниже этой цены, а экспорт Саудовской Аравии всегда несколько дешевле североморского эталона. Продление ограничений производства на третий год — это единственный способ, которым страна может добиться необходимой цены.

Однако наследному принцу будет нелегко договориться с Путиным и Трампом. Президент России не проявляет большого желания ограничивать производство в своей стране. Бюджет Москвы теперь гораздо меньше зависит от цен на нефть, чем в 2016 году, когда Россия согласилась присоединиться к усилиям ОПЕК по восстановлению баланса на нефтяном рынке. Кроме того, нефтяные компании страны хотят работать на месторождениях, в которые они инвестировали ранее.

Путин еще может решить, что сохранение отношений с МБС, как иногда называют наследного принца, стоит небольшой жертвы. Но не факт, что Россия согласится продлить сокращение производства, когда производители соберутся в Вене в следующем месяце. Путин говорит, что цены на нефть около 70 долларов за баррель его «вполне устраивают».

Однако со стороны Трампа Мухаммед ибн Салман может встретить гораздо более сильное сопротивление. Все это происходит на фоне того, как два лидера пытаются сохранить свои политические отношения, пока американские сенаторы рассматривают возможность введения более жестких санкций в отношении Саудовской Аравии в ответ на войну в Йемене и убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Но гораздо более серьезная угроза саудовским планам будет исходить не от твитов Трампа, а от техасского нефтяного сектора. За последние 12 месяцев американские производители нарастили объем добычи, эквивалентный всему производству Нигерии, которая является членом ОПЕК. К апрелю, как сообщает министерство энергетики, их объем добычи может достичь 12 млн баррелей в сутки. Это на полгода раньше, чем прогнозировалось всего месяц назад, и на 1,2 миллиона баррелей в день больше, чем прогнозировалось в январе.

Так что Саудовской Аравии придется рискнуть гневом Трампа, безразличием Путина и бурно развивающейся сланцевой промышленностью США, если она надеется сбалансировать нефтяной рынок в 2019 году.