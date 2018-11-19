Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин назвал «Турецкий поток» примером защиты национальных интересов

322
0 Оставить комментарий

Путин назвал «Турецкий поток» примером защиты интересов РФ

Стамбул, 19 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что проект газопровода «Турецкий поток» направлен исключительно на защиту национальных интересов, а не против кого-либо. Об этом глава государства сказал в ходе выступления на церемонии завершения строительства морской части газопровода.

«Подобного рода проекты и данный проект, в частности, не направлен против интересов кого бы то ни было, проект носит исключительно созидательный характер», — сказал Путин.

По словам президента РФ, проект направлен на развитие отношений между государствами и создание условий для развития экономики, а также повышение благосостояния граждан России и Турции.

Лидер РФ подчеркнул, что реализация «Турецкого потока» является примером умения РФ и Турции защищать национальные интересы. Путин отметил, что проект газопровода полностью соответствует интересам экономики Турции. Глава РФ поздравил всех с завершением проекта.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.