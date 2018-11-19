Путин назвал «Турецкий поток» примером защиты национальных интересов

Стамбул, 19 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что проект газопровода «Турецкий поток» направлен исключительно на защиту национальных интересов, а не против кого-либо. Об этом глава государства сказал в ходе выступления на церемонии завершения строительства морской части газопровода.

«Подобного рода проекты и данный проект, в частности, не направлен против интересов кого бы то ни было, проект носит исключительно созидательный характер», — сказал Путин.

По словам президента РФ, проект направлен на развитие отношений между государствами и создание условий для развития экономики, а также повышение благосостояния граждан России и Турции.

Лидер РФ подчеркнул, что реализация «Турецкого потока» является примером умения РФ и Турции защищать национальные интересы. Путин отметил, что проект газопровода полностью соответствует интересам экономики Турции. Глава РФ поздравил всех с завершением проекта.