Украине угрожает «главное оружие Кремля»: США не могут остановить «Северный поток — 2»

Американские планы по экспорту сжиженного природного газа в Европу выглядят все менее реалистичными в связи с продолжающейся постройкой российского газопровода «Северный поток — 2». На этом фоне все сильнее обостряется геополитическое противостояние США и «Старой Европы», в чьи интересы никак не входит отказ от российского трубопроводного газа.

Судя по всему, обострения противостояния между двумя западными центрами силы избежать не удастся. У каждой из сторон есть свои жизненные интересы, а декларируемые позиции практически не допускают взаимоприемлемого компромисса.

В такой ситуации итоговый результат, скорее всего, окажется неприемлемым для одной из сторон, и пока что наиболее вероятным сценарием является поражение Вашингтона в борьбе за газовое обеспечение Евросоюза. США не могут остановить строительство «Северного потока — 2», и на это есть важные причины.

Геополитика против геоэкономики

Желание Германии, Франции, Италии и других континентальных стран Евросоюза сохранить поставки российского трубопроводного природного газа вполне понятно. Дело в том, что поставки СПГ из Северной Америки не могут обеспечить европейцам привычный им уровень цены и стабильности, наработанный за десятилетия сотрудничества с Россией.

Как отмечается в недавней публикации издания Deutsche Welle, утверждения о конкурентоспособности североамериканского СПГ для Европы — не более чем «чисто умозрительные рассуждения»: в последние годы сжиженный газ из США стабильно дороже российского трубопроводного.

К тому же, газ из России гораздо значительнее по объему и надежнее, чем предлагаемый к поставкам сжиженный газ из США, отмечает издание.

«Трубопроводы построены, и газ течет по ним десятки лет, в то же время поставщики сжиженного газа лабильны и могут отправить его куда-то в другое место», — резюмирует издание опасения европейцев.

Практический результат для рынка от масштабной пиар-кампании «дешевого СПГ из США» прогнозируется весьма скромным. Согласно выводам DW, намерения Германии построить терминал для переработки сжиженного газа из США станет не более чем «знаком» того, что немецкий рынок не полностью закрыт для импорта СПГ «из других стран». Тем не менее, такой терминал отнюдь не перечеркнет смысла постройки «Северного потока — 2».

Позиция Германии отчасти напоминает «бунт на коленях», однако США уже не могут приказать немецким властям законодательно запретить постройку «Северного потока — 2». Тем более что нынешние германские настроения вовсе не столь благожелательны к Америке, как это было всего десятилетием ранее.

В частности, бывший канцлер Германии Герхард Шредер недавно обрушился с критикой на действия Соединенных Штатов. По его словам, американский посол в Германии ведет себя как офицер оккупационных войск, а не как посол в суверенной стране. Шредер считает, что для Германии настало время поиска новых союзников — например, тех, кто тоже страдает от американской агрессии. В их число попадают противники Вашингтона в торговых войнах, в частности Москва и Пекин.

Восточная Европа как «санитарный кордон»

Хотя высказывания Шредера все-таки отражают наиболее радикальную антиамериканскую позицию в немецком истеблишменте, в настоящий момент у США нет прямых рычагов воздействия на политику Германии. Формальный консенсус «западной симфонии» базируется на незыблемых принципах примата экономических интересов. Достаточно вспомнить, что даже во времена холодной войны Соединенные Штаты так и не смогли убедить европейцев отказаться от постройки первых газопроводов из СССР в Западную Европу. Тогда экономические выгоды оказались более весомым аргументом, нежели какая-то солидарность в рамках НАТО и иных объединительных структур Запада.

Однако сегодня у Вашингтона есть новое геополитическое оружие, которое до сих пор весьма успешно использовалось для вразумления его западноевропейских союзников. Это — восточноевропейские страны, которые, хотя формально и входят в Евросоюз или сотрудничают с ним, фактически представляют собой вассалов США. Американские послы в этих странах ведут себя уже не просто как офицеры оккупационных войск, а скорее уж как надзиратели в концлагере, которые организуют местных капо на нужные действия.

Именно такую позицию сегодня занимают правительства Украины, Польши и трех стран Прибалтики. Они выступают с заявлениями о том, что «Северный поток — 2» — это не просто трубопровод, а «главное оружие Кремля» на геополитической арене, угрожающее Украине посильнее «до зубов вооруженных армад». И которое-де позволит Москве как минимум «войти маршем в Киев», как недавно заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Надо понимать, однако, что нынешняя позиция сателлитов США в Восточной Европе весьма уязвима. Прямо воздействовать на постройку «Северного потока — 2» они не в силах: трасса строящегося газопровода проходит вне их территориальных вод. В то же время любые антироссийские заявления, особенно высказываемые в безапелляционной манере, лишь дают новые козыри в руки сторонникам постройки российского трубопровода. Ведь в этом случае возникает не столько сомнение в газе из России, сколько в безопасности его транзита через существующие трубопроводы по территориям восточноевропейских стран.

На чем сердце успокоится?

На сегодняшний день Германия пытается сохранить максимум транзитных возможностей для российского трубопроводного газа, причем в той же логике «рассовывания яиц по разным корзинам», в которой предусмотрительные немцы запланировали постройку терминала СПГ на своей территории. Как говорится, «много трубопроводов не бывает», тем более что украинская газотранспортная система осталась еще со времен СССР и уже много раз себя окупила за это время.

С другой стороны, приходится констатировать, что Украина теряет в самом ближайшем будущем, после завершения постройки «Северного потока — 2», большую часть объемов российского транзита. В настоящее время Россия перекачивает через украинскую ГТС около около 90 млрд кубометров, что составляет лишь 40% от максимальной пропускной способности украинских газопроводов. Когда же на полную мощность заработает «Северный поток — 2» и будут проложены турецкая и транзитная ветки «Турецкого потока», то перекачка через Украину сократится на 50—70 млрд кубов. В таких условиях остающиеся 20—30 млрд кубометров составят лишь 10—15% от общей мощности украинской ГТС, что, конечно, поставит ее на грань выживания.

Скорее всего, на таком минимальном уровне эксплуатация украинской ГТС возможна достаточно долгое время. Хотя, разумеется, никаких дивидендов от транзита российского газа Украина получать не будет, а большая часть транзитных доходов станет уходить на поддержание в рабочем состоянии самой ГТС. В этом смысле, конечно, российский трубопровод по дну Балтийского моря представляет собой куда большую угрозу «евромайданной» Украине, чем остальные инструменты Москвы.

Впрочем, тут снова встанет вопрос о надежности Украины как транзитера. Как говорится, «записался в транзит — полезай в кузов». И не ной, что тебе мешает «Северный поток — 2».