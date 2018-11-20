Дамаск, 20 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия боевиков во время завершения прочесывания провинции Даръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республики.

Среди найденных вооружений были элементы израильского и американского происхождения. Как сообщил полевой источник в эксклюзивном комментарии ФАН, боевики прятали тайник с боеприпасами в западном районе провинции, недалеко от города Ядуда.

В результате сирийским военным удалось изъять ручные противотанковые гранатометы, автоматы Калашникова, снайперские винтовки, артиллерию.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

На кадрах можно увидеть и другое оружие, оставленное террористическими группировками, такое как самодельные станки под КПВ, сам КПВ, огромное количество боеприпасов к РПГ, «улитка» для АГС.

Это далеко не первый случай, когда сирийские военные натыкаются на оружие незаконных вооруженных группировок, брошенное перед их уходом из сирийской провинции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество боеприпасов, оставшихся от террористов в районе Даръа аль-Балад.

По словам полевого источника, среди найденного вооружения были автоматические винтовки, пулеметы различного калибра, минометы, ручные противотанковые гранаты, противотанковые мины. Большая часть оружия была американского или израильского производства. Кроме того, в тайнике, спрятанном джихадистами, были различные патроны, минометные пусковые установки. Большинство из этих орудий — кустарные.

Напомним, что сирийская провинция Даръа была освобождена от незаконных вооруженных группировок в конце июля 2018 года. Вместе с ней были освобождены провинции Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра.