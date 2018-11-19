Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Магнитского могли отравить химвеществом с алюминием — Генпрокуратура РФ
Читать Новость
Политика

Путин поблагодарил Эрдогана за мужество при строительстве «Турецкого потока»

72
0 Оставить комментарий

Путин поблагодарил Эрдогана за мужество при строительстве «Турецкого потока»

Стамбул, 19 ноября. Президент России Владимир Путин выразил признательность турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану за мужество и политическую волю при реализации проекта «Турецкий поток». Об этом глава государства заявил в ходе торжественной церемонии запуска первой нити газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ пойдет в Турцию.

«Я выражаю признательность президенту Турецкой республики господину Эрдогану за проявленную им политическую волю и мужество. Почему? Да потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются!», — сказал Путин под бурные аплодисменты в зале.

Кроме того, российский лидер выразил благодарность экспертам, рабочим, техниками и инженерам, которые принимали участие в строительстве газопровода «Турецкий поток». Глава государства также выразил надежду, что «Турецкий поток» станет символом развития двустороннего партнерства России и Турции.

Две нити газопровода «Турецкий поток» были проложены по дну Чёрного моря всего за полтора года. Первая нить предназначена для турецкого рынка, вторая — для государств Южной и Юго-Восточной Европы.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.