Эрдоган оценил прочность отношений РФ и Турции

Стамбул, 19 ноября. Отношения, сложившиеся между Россией и Турцией, прочны и не поддаются внешнему воздействию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время торжественной церемонии завершения строительства морского участка «Турецкий поток».

Участие в мероприятии в Стамбуле принял также президент России Владимир Путин.

«Мы никогда не руководствовались давлением третьих стран в рамках наших двусторонних отношений», — отметил Эрдоган.

Ранее российский лидер назвал газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую» яркими символами сотрудничества РФ и Турции.

Напомним, «Турецкий поток» — это международный проект газопровода, который будет протянут из Анапского района Краснодарского края в западную часть Турции. Строительство сооружения стартовало еще в мае прошлого года. В планах «Газпрома» протянуть две нитки, мощность каждой ветки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.