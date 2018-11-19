Эрдоган рассчитывает на первые поставки газа по «Турецкому потоку» в 2019 году

Стамбул, 19 ноября. Анкара рассчитывает, что первые поставки газа по газопроводу «Турецкий поток» будут в следующем году. Об этом заявил турецкий лидер Раджеп Тайип Эрдоган на церемонии завершения строительства морского участка газопровода, на которой присутствовал президент России Владимир Путин.

Эрдоган отметил, что Москва и Анкара приложили много усилий для реализации «Турецкого потока». По его словам, проект исторически значим для российско-турецких отношений.

«Мы надеемся, что в 2019 году после всех необходимых тестов, мы будем готовы к вводу в эксплуатацию «Турецкого потока», — отметил Эрдоган.

Ранее российский президент назвал «Турецкий поток» и АЭС «Аккую» яркими символами сотрудничества России и Турции.