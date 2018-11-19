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Общество

Россия установила новый рекорд по числу посетивших Турцию туристов — Эрдоган

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Россия установила новый рекорд по числу посетивших Турцию туристов — Эрдоган

Стамбул, 19 ноября. Новый рекорд по числу российский туристов зафиксирован в Турции за девять месяцев 2018 года. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Более пяти миллионов туристов из Российской Федерации посетили нашу страну в первые девять месяцев этого года, это новый рекорд», — заявил Эрдоган во время церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».

В октябре 2018 года  Ассоциация туроператоров России заявила, что Россия лидирует в структуре въездного туристического потока в Турции с долей в 15,49%.от общего числа иностранных прибытий.

Отметим, что турецкие курорты также пользуются популярностью у жителей Британии, Ирана, Германии и Грузии.

Автор: Денис Коробейников
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