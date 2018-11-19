Врио губернатора Липецкой области устроили травлю из-за выдуманной цитаты

Липецк, 19 ноября. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов оказался в центре информационного скандала: на встрече со студентами Елецкого государственного университета он якобы заявил, что если студентов не устраивает уровень цен, то они мало зарабатывают. Об этом сообщили ряд российских СМИ.

О словах политика написала студентка ЕГУ Таня Соболева в социальной сети «ВКонтакте» (в настоящий момент сообщение удалено. — Прим. ФАН).

Как сообщает «Ридус», один из липецких журналистов, побывавших на встрече Артамонова со студентами, чиновник говорил совсем другое.

На своей странице в Facebook журналист Сергей Малюков написал, что расшифровал аудиозапись выступления врио губернатора и опубликовал его точную цитату.

«Можно жаловаться на жизнь, на отсутствие денег, но, надеюсь, вы вырастите в парадигме, что нужно больше зарабатывать. Если вы будете работать над собой, цена на бензин не будет вас волновать», — приводит слова Артамонова журналист.

Журналист подчеркнул, что смысл высказывания врио губернатора Липецкой области Артамонова заметно отличается от его интерпретации студентой ЕГУ. Отметим, что журналист не выложил в Сеть аудиозапись встречи со студентами.