Сирия: САА извлекла из озера в Кунейтре оставленные боевиками мины

Дамаск, 19 ноября. Сирийская правительственная армия извлекла из озера в провинции Кунейтра на юго-западе Сирии боеприпасы, оставленные боевиками.

«Специалисты извлекли из озера аль-Хуррия в провинции Кунейтра мины и ракеты израильского производства, брошенные боевиками перед их отступлением из района», — рассказал источник РИА Новости.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что правительственная армия обнаружила склад боеприпасов, оставленных террористами, в районе Даръа аль-Балад. Среди найденных боеприпасов были винтовки, пулеметы, минометы и мины американского и израильского производства.

Военные САА продолжают обследовать и расчищать территорию, освобожденную от террористов, для того, чтобы в города могли вернуться мирные жители.