К ЕС пришло понимание: эксперт прокомментировал создание общей разведшколы Евросоюза
Представители военных ведомств стран-членов Европейского союза на заседании в понедельник в Брюсселе, как ожидается, объявят о создании общеевропейской школы подготовки разведчиков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«Ожидается, что сегодня министры объявят о создании общей разведшколы. ЕС хочет иметь свои собственные независимые и достоверные источники разведывательной информации», — рассказал РИА Новости источник в институтах Евросоюза.
По его словам, в этом проекте примут участие 25 из 28 стран-членов Европейского союза — за исключением Великобритании, Мальты и Дании. Создание разведывательной школы ЕС является одним из проектов в рамках системы постоянного структурированного сотрудничества стран сообщества в области обороны и безопасности (PESCO).
Отметим, что в Маастрихтском договоре (о создании Евросоюза) указана необходимость создания наднациональных объединенных органов и сил разведки ЕС, однако до сих пор у стран Евросоюза не было единого мнения по учреждению общей европейской службы разведки.
Первый шаг к созданию единой спецслужбы
Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН заметил: создание общеевропейской разведшколы — это очередной шаг в направлении, которое ранее обозначили Brexit и разговоры о создании общеевропейской армии.
К странам ЕС пришло понимание, что им необходимо иметь собственные механизмы безопасности, не встроенные в американскую военную машину — однако процесс их создания при нынешнем подчиненном положении европейцев не может быть быстрым и безболезненным быть не может.
«Известно о так называемом «альянсе пяти глаз» — AUSCANNZUKUS — и образованных путем его расширения структурах, куда входят и страны Европы. Объединяющий спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии, он стал сохранившимся до сих пор инструментом не только холодной войны, но и доминирования американской разведки над западными союзниками.
Подобное объединение устранило множество неудобств, связанных и с законодательством, и с координацией действий. С его помощью Вашингтон осуществляет самые разные спецоперации, в том числе связанные и с глобальной слежкой», — рассказал Простаков.
По словам эксперта, создание общеевропейской разведшколы не означает создания единой спецслужбы, но может стать первым шагом к этому. Общеевропейские структуры берут контроль над самым важным этапом — подготовкой кадров, что в дальнейшем позволит использовать их в интересах тех органов и лиц, которые занимались их подготовкой.
Это будет уже не абсолютное американское доминирование, а контуры будущей альтернативы уже имеющимся центрам силы — в Вашингтоне, Пекине и Москве.
«Поэтому произошедшее событие нельзя недооценивать.
Европейцы в области, которая традиционно многое определяет в международной политике и вопросах безопасности, становятся на путь обособления от США, которые сами ведут себя сейчас достаточно эгоистично.
И появление еще одной линии разлома в отношениях Вашингтона и Брюсселя, теперь уже в казавшейся неизменной и навечно приватизированной американцами сферы спецслужб и безопасности, означает лишь то, что в будущем Европа готовится встретить более подготовленной грядущие изменения в мире. А они пока обещают лишь новые угрозы и расколы самых крепких союзов», — резюмировал эксперт.