К ЕС пришло понимание: эксперт прокомментировал создание общей разведшколы Евросоюза

Представители военных ведомств стран-членов Европейского союза на заседании в понедельник в Брюсселе, как ожидается, объявят о создании общеевропейской школы подготовки разведчиков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Ожидается, что сегодня министры объявят о создании общей разведшколы. ЕС хочет иметь свои собственные независимые и достоверные источники разведывательной информации», — рассказал РИА Новости источник в институтах Евросоюза.

По его словам, в этом проекте примут участие 25 из 28 стран-членов Европейского союза — за исключением Великобритании, Мальты и Дании. Создание разведывательной школы ЕС является одним из проектов в рамках системы постоянного структурированного сотрудничества стран сообщества в области обороны и безопасности (PESCO).

Отметим, что в Маастрихтском договоре (о создании Евросоюза) указана необходимость создания наднациональных объединенных органов и сил разведки ЕС, однако до сих пор у стран Евросоюза не было единого мнения по учреждению общей европейской службы разведки.

Первый шаг к созданию единой спецслужбы

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН заметил: создание общеевропейской разведшколы — это очередной шаг в направлении, которое ранее обозначили Brexit и разговоры о создании общеевропейской армии.

К странам ЕС пришло понимание, что им необходимо иметь собственные механизмы безопасности, не встроенные в американскую военную машину — однако процесс их создания при нынешнем подчиненном положении европейцев не может быть быстрым и безболезненным быть не может.

«Известно о так называемом «альянсе пяти глаз» — AUSCANNZUKUS — и образованных путем его расширения структурах, куда входят и страны Европы. Объединяющий спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии, он стал сохранившимся до сих пор инструментом не только холодной войны, но и доминирования американской разведки над западными союзниками. Подобное объединение устранило множество неудобств, связанных и с законодательством, и с координацией действий. С его помощью Вашингтон осуществляет самые разные спецоперации, в том числе связанные и с глобальной слежкой», — рассказал Простаков.

По словам эксперта, создание общеевропейской разведшколы не означает создания единой спецслужбы, но может стать первым шагом к этому. Общеевропейские структуры берут контроль над самым важным этапом — подготовкой кадров, что в дальнейшем позволит использовать их в интересах тех органов и лиц, которые занимались их подготовкой.

Это будет уже не абсолютное американское доминирование, а контуры будущей альтернативы уже имеющимся центрам силы — в Вашингтоне, Пекине и Москве.