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Германия прекращает поставки вооружения в Саудовскую Аравию из-за убийства Хашукджи

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Германия прекращает поставки вооружения в Саудовскую Аравию из-за убийства Хашукджи

Берлин, 19 ноября. Немецкое правительство полностью прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию на фоне убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщило министерство экономики Германии.

Правительство Германии прекращает также поставки вооружений, которые уже были одобрены. Как отметили в министерстве, кабмин воздействовал «на обладателей действительных отдельных разрешений [на поставки вооружений] таким образом, что в настоящее время экспорт [военных товаров] в Саудовскую Аравию не производится».

Напомним, Хашукджи пропал 2 октября, в этот день он заходил в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Вскоре стало известно, что журналист был убит непосредственно в здании дипмиссии. По делу об убийству Хашукджи задержан 21 человек.

Автор: Дарья Смолина
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