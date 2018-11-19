Путин поставил цель увеличить оборот между РФ и Турцией до 100 млрд долларов

Стамбул, 19 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью России и Турции является увеличение товарообмена до 100 млрд долларов в год. Глава государства подчеркнул, что цель, без сомнения, будет достигнута.

«Хотел бы сказать, что этот объем товарооборота, о котором сейчас сказал президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган – прим. ред.), в 100 млрд долларов, в этом году у России будет с Китаем. Почему с Турцией должно быть меньше? И с Турцией мы добьемся такого же результата. Я в этом даже не сомневаюсь», — заявил президент РФ в ходе церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».

Напомним, Путин прибыл в Стамбул для встречи с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидер РФ выразил надежду, что сухопутная часть строительства «Турецкого потока» будет вестись «ударными темпами». Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает на первые поставки газа по «Турецкому потоку» в 2019 году.