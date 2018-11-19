В Роскосмосе оценили интерес НАСА к транспортной системе РФ для полетов на Луну

Вашингтон заинтересован в том, чтобы Российская Федерация создала транспортную систему для полетов к Луне и систему пилотируемой стыковки с окололунной станцией. Об этом рассказал заместитель главы НАСА по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер.

«Доставка очень важна… Возможно, это будет российский космический корабль, чтобы доставлять экипажи к Gateway (Проект американской окололунной станции — Прим. ФАН), какие-то модули, возможно, даже создание аппаратов для посадки на поверхность Луны», — цитирует РИА Новости заявление Герстенмайера на конференции, посвященной 20-летию МКС.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам, космонавт Сергей Крикалев в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал планы по созданию транспортной системы. По его словам, подобная практика может принести пользу реализации проектов за пределами околоземной орбиты.

«Любой проект за пределами околоземной орбиты — амбициозный проект. Естественно, могут быть какие-то трудности на пути его решения. Разговор идет о том, что все наши технически сложные проекты должны делаться в кооперации, с этим же согласны и американцы. Кто, что и в каком виде — будет определяться несколько позже. Один из вариантов, который активно обсуждается, это создание транспортной системы, которая будет хорошим независимым дополнением к тому, кто бы что ни создал», — разъяснил Крикалев.

Кроме того, собеседник агентства напомнил, что сейчас на МКС используется несколько транспортных систем, предназначенных для транспортировки членов экипажа и груза, что позволяет не прерывать работу станции даже во время внештатных ситуаций.

«Сейчас во время работы МКС использует одна транспортная система для доставки людей, для груза их предусмотрено больше — в частности, европейский, американский, российский и японский грузовые корабли. Эта система устойчива к отказам, и если вдруг в одной из линеек возникают какие-то проблемы, то остальные могут взять на себя ее функции. Вполне нормально, что обсуждают подобное. Если одна из сторон создает дополнительную транспортную систему, это всегда идет в запас, в плюс. Это правильно», — подчеркнул Сергей Крикалев.

Вдобавок собеседник ФАН заметил, что транспортная система станет логичной частью проекта по освоению Луны и других планет.