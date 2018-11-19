Ученые разрабатывают новое обезболивающее из самого острого в мире вещества

Москва, 19 ноября. Вещество ресинифератоксин, содержащееся в растении Euphorbia resinifera (смоляной молочай), может стать основой для эффективного обезболивающего. К такому выводу пришли ученые из международной группы под руководством исследователя Майкла Иадарола.

По данным экспертов, содержащееся в растении вещество является самым острым в мире: оно в 10 тысяч раз острее перца сорта «Каролинский жнец» и в 4,5 миллиона раз перца халапеньо. Именно благодаря такому свойству оно отлично блокирует нервные окончания, что позволяет ему в перспективе стать основой для обезболивающего препарата.

Исследователи подтвердили полезное свойство в ходе эксперимента над собаками с больными коленными суставами.

«Эффект невероятный и длится гораздо дольше, чем я ожидал, в среднем хозяева просят повторную инъекцию лишь месяцев через пять. А сами животные, которые до того хромали, начинают бегать и жить без боли», — цитирует Иадарола «Ридус».

Результаты от использования вещества, отметили ученые, похожи на длительную анестезию, что может быть использовано после тяжелых травм и операций. В том числе специалисты собираются выяснить, поможет ли это вещество пациентам на поздней стадии рака.

Ранее ученые из Калифорнийского университета рассказали, что повышение уровня специфической молекулы SGLT2 в организме человека свидетельствует о скором возникновении онкологического заболевания. Свои предположения ученые подтвердили с помощью позитронно-эмиссионной томографии.