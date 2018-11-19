Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Магнитского могли отравить химвеществом с алюминием — Генпрокуратура РФ
Читать Новость
Политика

Путин назвал «Турецкий поток» и «Аккую» символами партнерства России и Турции

498
0 Оставить комментарий

Путин назвал «Турецкий поток» и «Аккую» символами партнерства России и Турции

Стамбул, 19 ноября. Президент России Владимир Путин назвал газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую» яркими символами сотрудничества РФ и Турции. 

В церемонии завершения строительства морской нитки «Турецкого потока»​​​ приняли участие Путин и президент Турции Тайип Эрдоган. Российский лидер обратил внимание на грандиозные совместные проекты двух стран.

«Уверен, что «Турецкий поток», как и другой наш совместный стратегический проект — первая в Турции атомная электростанция «Аккую», станут ярким символом поступательного развития многопланового российско-турецкого партнерства, — объявил президент России, — станут залогом дружбы между нашими народами».

Путин назвал «Турецкий поток» и «Аккую» символами партнерства России и Турции

Ранее Путин заявил, что  Россия рассчитывает, что укладка сухопутной части «Турецкого потока» будет вестись теми же ударными темпами, что и морская, и завершится до конца 2019 года.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.