Путин назвал «Турецкий поток» и «Аккую» символами партнерства России и Турции

Стамбул, 19 ноября. Президент России Владимир Путин назвал газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую» яркими символами сотрудничества РФ и Турции.

В церемонии завершения строительства морской нитки «Турецкого потока»​​​ приняли участие Путин и президент Турции Тайип Эрдоган. Российский лидер обратил внимание на грандиозные совместные проекты двух стран.

«Уверен, что «Турецкий поток», как и другой наш совместный стратегический проект — первая в Турции атомная электростанция «Аккую», станут ярким символом поступательного развития многопланового российско-турецкого партнерства, — объявил президент России, — станут залогом дружбы между нашими народами».

Ранее Путин заявил, что Россия рассчитывает, что укладка сухопутной части «Турецкого потока» будет вестись теми же ударными темпами, что и морская, и завершится до конца 2019 года.