Британский журнал The Times назвал популярный российский мультсериал «Маша и Медведь» «инструментом кремлевской пропаганды». Как заявил в интервью изданию эксперт по вопросам безопасности, профессор Букингемского университета Энтони Глис, главная героиня мультфильма ведет себя «по-путински», «пытаясь прыгнуть выше головы».

Эту публикацию «серьезной и уважаемой» британской газеты обсуждали в понедельник в студии программы «Время покажет» на Первом канале. По мнению депутата Госдумы Алексея Журавлева, разговоры о пропагандистской составляющей российского мультсериала «Маша и Медведь» и возможном его запрете на Западе были подняты потому, что за рубежом «боятся особой душевности этого мультфильма», который сильно отличается от того, что создают западные аниматоры.

«Чего они боятся? Они же не изображения боятся! И они не боятся Тома и Джерри, этого дурацкого пластикового мультика! А здесь [в «Маше и Медведе»] есть душа. Та, которая отражает наше сознание. Вот чего они боятся — русской души», — считает парламентарий.

По мнению Алексея Журавлева, «дальше на Западе запретят российских гимнасток и фигуристок».

«Потому что они слишком красивые и занимают первые места. И балет запретят. Потому что это русская душа. Вот что они запрещают», — сказал депутат.

Военный обозреватель Изборского клуба Владислав Шурыгин добавил, что «с ужасом ждет, что будет с великой русской литературой», которая была переведена на английский язык лет 200 тому назад.