Маша как оружие «русского мира»: Ницой требует от Киева запретить опасный российский мультик

Киев, 19 ноября. Украинская писательница Лариса Ницой обрушилась с критикой на киевские власти за то, что те на государственном уровне до сих пор не запретили опасный российский мультфильм «Маша и медведь», а ведь он, по ее мнению, является стратегическим оружием «русского мира».

Ницой напомнила, что 17 ноября британское издание Times опубликовало материал, в котором журналист Марк Бридж, пообщавшись с экспертами, уверяет, что российский мультик сериал якобы является частью «пропагандистской машины России».

Такое мнение, конечно, вызвало горячий отклик в сердце Ницой, известной своей антироссийской позицией. Однако она с недовольством заметила, что первой об этом должна была заговорить именно Украина. Писательница заявила, что киевские власти ведут себя словно «незрелый закомплексованный подросток в коротких штанишках, который боится высказать свое мнение».

«Слава богу, хоть Британия это озвучила! А Украина на государственном уровне этого не заявила», — возмутилась она в эфире местного телеканала.

При этом она указала на то, что тема запрета мультфильма уже давно обсуждается украинскими педагогами, но «какого-то официального заявления, чтобы это официально прошло в СМИ — такого не было».

Отметим, что запретить мультсериал на Украине уже пытались в минувшем году. Тогда эти меры объяснили тем, что просмотр «Маши и медведя» якобы деформирует сознание маленьких украинцев.

Ранее портал «Ридус» сообщал о реакции спикера МИД РФ Марии Захаровой на публикацию Times о российском мультфильме. По мнению дипломата, у Запада очень удобная позиция: «Всегда же удобнее видеть «гибридную войну» в мультфильмах и не замечать при этом, например, как ВСУ обстреливают свое же гражданское население в Донбассе».