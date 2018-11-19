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Спорт

Волейболиста «Динамо-ЛО» подозревают в употреблении допинга

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Волейболиста «Динамо-ЛО» подозревают в употреблении допинга

Москва, 19 ноября. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) получила уведомление от российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) о том, что игрок «Динамо-ЛО» Павел Мороз подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

По его словам, организация была проинформирована о том, что по итогам антидопинговой проверки матча первого тура внутреннего чемпионата России 13 октября диагонального Павла Мороза подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Яременко добавил, что РУСАДА требует отстранить волейболиста от тренировок и спортивных состязаний до выяснения всех обстоятельств, передает РИА Новости.

Напомним, в игре первого тура мужской Суперлиги «Динамо-ЛО» потерпело поражение от столичного «Динамо» (2-3). В той встрече диагональный записал в свой актив 26 очков.

Автор: Андрей Крылов
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