«Мы покупаем там все»: в Раде возмущены увеличением товарооборота с Россией
Киев, 19 ноября. Россия остается крупнейшим торговым партнером Украины, при этом товарооборот между странами продолжает набирать обороты. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк.
«Торговля с Россией выросла на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы покупаем там все», — возмутился Березюк.
По его словам, экономика Украины продолжает погружаться в стагнацию, однако украинское правительство не принимает каких-либо мер, продолжая решать проблемы за счет простых украинцев.
«Правительство и власть залезают в карманы людей, покрывая свое бездельничанье, которое уже проявляется в макроэкономических показателях. На протяжении последних трех месяцев ВВП упал на 1% по сравнению с прошлым годом», — добавил Березюк.
Он также добавил, что реальный сектор украинской экономики прекратил свой рост, при этом импорт зарубежных товаров на Украину продолжает уверенный рост. К настоящему моменту дефицит торгового баланса достиг 62%, что ведет к росту инфляции, удорожанию товаров и умению числа рабочих мест.
«Патологические признаки грабежа украинской экономики через бюджет», — подчеркнул депутат.
По его словам, украинское правительство грабит городские бюджеты, с помощью «теневых махинаций» в энергетическом секторе Украины. Депутат отметил, что в настоящее время более 20% рынка нефтепродуктов Украины находится в тени, а в газовом секторе этот показатель превышает отметку в 50%, передает «Политнавигатор».
Оборот внешней торговли между Россией и Украиной с января по май 2018 года составил 5,8 миллиарда долларов, показав рост на 28,7% в годовом выражении. Экспорт России на Украину составил 3,6 миллиарда долларов, составив рост на 30,3%.