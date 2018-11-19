Стало известно, какое наследство оставил Осин родственникам

Москва, 19 ноября. Риелтор рассказал, какое наследство оставил своим родственникам скончавшийся несколько дней назад музыкант Евгений Осин.

По его словам, Осин оставил своим родным трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров. Риелтор оценил расположенную вблизи станции «Полежаевская» недвижимость в 30 миллионов рублей. Эксперт отметил, что квартира находится «убитом» состоянии, так как артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зачастую ходил в туалет прямо на паркете.

Также у Осина был гараж, он продал его в конце прошлого года за три миллиона рублей. После купил мотоцикл за миллион. Как сообщили «Дни.ру», в последние дни музыкант голодал и бедствовал. Незадолго до смерти он говорил, что у него «есть карточка на 100 тысяч», но полагают, что это был кредит.

Чаще всего музыканта навещала его сестра Алина, именно она обнаружила брата мертвым. С дочерью Агнией у артиста были напряженные отношения.

Напомним, Евгений Осин скончался на 55-м году жизни 17 ноября. Музыканта похоронят на Троекуровском кладбище.