Путин: Мы рассчитываем на запуск «Турецкого потока» до конца 2019 года

Стамбул, 19 ноября. Россия рассчитывает, что запуск «Турецкого потока» произойдет до конца следующего года, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии завершения строительства морского участка газопровода в Стамбуле.

Команду на завершение строительства президент РФ дал по видеосвязи, после чего глава "Газпрома" Алексей Миллер распорядился с судна Pioneering Spirit спустить в воду трубу газопровода с замыкающим стыком.

Путин указал на ударные темпы строительства морской части «Турецкого потока»

«Впереди укладка сухопутной части «Турецкого потока». Рассчитываем, что эти работы будут вестись такими же ударными темпами, чтобы запустить газопровод, как и планировалось, до конца 2019 года», — подчеркнул он.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что после запуска газопровода Турция станет «серьезным энергетическим хабом для Европы».

Напомним, строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» было начато российским «Газпромом» в мае 2017 года. Протяженность его морского участка составляет 930 км, трубы проложили по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность сухопутной транзитной нитки потока составляет 180 км.