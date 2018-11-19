Вора с банкой монет поймали в Крыму по горячим следам

Керчь, 19 ноября. Крымские правоохранители задержали подозреваемого в ограблении квартиры, который вместо техники и аппаратуры вынес из дома банку, доверху набитую монетами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Инцидент произошел в крымском городе Керчь. Местный житель обратился с заявлением о розыске злоумышленника в полицию. По словам керчанина, неизвестный мужчина забрался к нему в дом и украл крупную сумму денег. При этом гражданин подчеркнул, что похищенные средства были в виде целой банки монет номиналом 10 рублей.

Полицейские организовали уголовный розыск и по горячим следам за несколько часов задержали подозреваемого, которым оказался безработный и ранее судимый местный житель 29 лет.

Выяснилось, что злоумышленник забрался в дом керчанина, пока хозяина не было дома. Его добычей должны были стать техника и аппаратура.

«Но его сознание затуманилось, и он изменил свои планы, когда увидел бутыль, доверху набитый 10-рублевыми монетами. Он их забрал и скрылся с места преступления», — передает сообщение МВД по Крыму ForPost.

Арестованный мужчина написал явку с повинной, в отношении него заведено уголовное дело. Злоумышленнику может грозить наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы на срок до шести лет.

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