Лучше испытаний и не придумать: эксперт оценил тестовый полет Су-57 в Сирии

В Сети появились кадры боевого вылета российского многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 в сирийском небе. Видеозапись опубликована на странице Минобороны РФ в соцсети «Вконтакте».

«Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки», — указано в описании видео.

Как стало известно, во время полета летчики на практике испытали летно-технические характеристики машины, информационно-управляющий комплекс бортовой электроники, работу всех систем самолета в условиях повышенных температур и воздействия прочих факторов. В общей сложности экипажи новейших боевых машин ВКС РФ совершили более десятка вылетов.

Как рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей военный аналитик, летчик-инструктор и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов, применение новейшей военной техники в зонах конфликтов позволяет быстрее выявить недостатки различных систем и узлов воздушного судна.

«Когда создается новый самолет — его проверяют во всех условиях, начиная от средних широт и заканчивая Арктикой и другими видами местности со сложными климатическими условиями. Самолет должен показать, что хорошо себя чувствует в диапазоне температур от -50 до +50. Дело в том, что при высоких температурах плотность воздуха меняется, соответственно меняется и аэродинамика, удлиняется взлет из-за разреженного воздуха. В Сирии, например, следует учитывать фактор попадания в двигатель песка и пыли, бури ведь там бывают довольно часто. Так что лучше испытаний не придумать», — заявил эксперт.

По мнению собеседника ФАН, российские пилоты могли также совершить несколько вылетов в зону ведения интенсивных боевых действий для отработки комплекса вооружений.

«Самолет могли испытывать и непосредственно над полем боя. Это позволило бы понять, как на деле работает малозаметность, как работают комплексы РЭБ и т. д. Ну и, конечно же, провести испытание комплексов вооружения воздушного судна: та же высокая температура действует на электронику, на системы прицеливания, вычислители, меняется точность. А тут сразу все проверили, причем не на полигоне, а во время интенсивных боев. Получаем реальный результат», — заключил эксперт.

Напомним, Су-57 — это перспективный авиационный комплекс российских Вооруженных сил, многоцелевой истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Сочетание высокой скорости и сверхманевренности с возможностью выполнения полетов со скоростью выше скорости звука, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 высочайший уровень эффективности и превосходство над возможным противником.