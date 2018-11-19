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В РЖД рассказали о судьбе старых плацкартных вагонов

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В РЖД рассказали, что сделают со старыми плацкартными вагонами

Москва, 19 ноября. ОАО «РЖД» заменит старые плацкартные вагоны на новые с отдельными капсулами для пассажиров. В Сети появились фотографии обновленных вагонов с сенсорными панелями и шторками.

По предварительной информации, каждое место будет оснащено специальной шторкой, которая позволит закрыться от соседей. Кроме того, вагон будет оборудован сенсорными панелями для вызова проводника и заказы еды. Система нагрева воды будет заменена на кулеры.

Как сообщили в пресс-службе РЖД в комментарии «Инфореактор», на данный момент точные сроки обновления всех вагонов не определены. Также в компании добавили, что старые плацкартные вагоны будут частично утилизированы, а другую часть направят на ремонт и доработку.

Автор: Софья Куликова
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