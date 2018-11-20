ФАН публикует видео встречи российских и сирийских религиозных деятелей

Дамаск, 20 ноября. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) прибыл в Сирию во главе российской делегации, состоящей из главы Духовного совета мусульман, ассоциации арабских общин Москвы, членов российского парламента и советника президента РФ по внутренней политике.

Наш корреспондент побывал на международном мероприятии:

В рамках визита российская делегация встретилась с сирийским министром Мухаммадом Ас-Сайидом, который высоко оценил роль России (ее руководства, правительства и народа) в стабилизации сирийской республики и войне против террористов.

По словам министра, во время войны единство Сирии не раз пытались подорвать, путем разделения ее народа и религиозных институтов. Однако благодаря своей стойкости и храбрости сирийскому народу удалось победить терроризм, добавил Ас-Сайид.

Со своей стороны митрополит Иларион заявил, что счастлив возвращению нормальной жизни в большинство районов Сирии. Он также выразил уверенность в возвращении мира на всю территорию страны и полной стабильности региона.

Российский религиозный деятель добавил, что САР после окончательной победы над террористами потребуется помощь в восстановлении, которую может оказать российская сторона.

Руководство РФ будет делать все возможное для того, чтобы помочь восстановить разрушенную боевиками инфраструктуру САР. В частности, российская сторона будет помогать в реконструкции древних мечетей и церквей.

В ходе визита в Сирию российская делегация также отправилась в Нимминскую церковь, где встретилась с епископами, шейхами, священниками и представителями других религиозных общин страны.

Обе стороны отметили, насколько полезна эта встреча была не только в международном контексте, но и в контексте сближения всех религиозных течений, представленных в Сирии.